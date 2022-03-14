ВС России продолжили наступление на Украине

Военные продвинулись еще на 11 километров

Подразделения российских Вооружённых сил продолжили наступление и продвинулись ещё на 11 километров на Украине. Группировка войск ЛНР ведёт бои против националистов на северо-восточных окраинах Северодонецка. Боевики не прекращают обстрелы территорий Донбасса. В результате атаки на Донецк утром обесточен вентиляционный ствол Шахты имени Засядько. Под землёй находятся более 80 горняков. А председатель Следственного комитета России поручил выяснить обстоятельства диверсии на коксохимическом заводе.

Окраины Мариуполя. Бойцы народной милиции ДНР и российские военные освобождают квартал за кварталом. Под их контролем находятся восточные районы. Кольцо вокруг города сжимается все плотнее. По словам ополченцев, националисты и ВСУ в панике собираются покинуть Мариуполь по гуманитарным коридорам, выдавая себя за мирных жителей. Остатки радикалов еще сопротивляются, пряча свою бронетехнику среди жилых домов.

Российская авиация бьет по таким целям точечно. Ракетным вооружением и авиабомбами. Во время вылета штурмовики уничтожили склад с боеприпасами.

"За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 187 объектов ВСУ, в том числе два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс "Бук- М1", одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Так сегодня выглядят улицы в деревне Варваровка. На обочинах - сожжённая техника. Танки, грузовики, тягачи с реактивными снарядами. Колонны и личный состав уничтожены. Луганским бойцам для полного освобождения своей земли от нацистов осталось зачистить три крупных города - Рубежное, Лисичанск и Северодонецк.

Волноваха - ключевой стратегический объект на юго-востоке - освобождена. Дорога для дальнейшего наступления открыта. ВСУ уходили в такой спешке, что бросали своих людей и давили свою же технику.

"Главное, нам надо было удержать мост, чтобы оттуда не могли прорваться никак вообще, увидели, что тут начинает собираться украинская техника, суматоха, я с РПГ вышел, прямо с моста оттуда и по ним лупанул", - рассказал военнослужащий народной милиции ДНР.

А в этом здании еще сутки назад находились казармы. Повсюду - разбросанная экипировка и снаряжение.

Артиллерийские снаряды, выстрелы к гранатометам. Ополченцам достался и целый склад боеприпасов, которым можно вооружить роту солдат. Трофеи, в том числе и иностранные, отправят на передовую. Бронетехнику - сначала в ремонт, потом тоже - в дело.

А это Новотроицк. Город находится под контролем ополченцев. В Херсоне - российские войска и длинные очереди.

- Украинская власть кинула свое мирное население, не доставляет ни продуктов питания, ни продуктов общего пользования.

Поддержкой людей, которых бросили власти, сегодня занимаются тыловые подразделения Минобороны. Место сбора - площадь около главного концертного зала "Юбилейный". Тяжелой бронетехники рядом нет. Это чтобы не пугать людей. Только бойцы с автоматами. В разоренных националистами магазинах почти ничего не осталось. Поэтому везти приходится и крупы, и консервы, и макароны, и молоко.

А вот такие УАЗ ездят по деревням и хуторам Херсонской области, где живут в основном пенсионеры.

Понимая, что позиции в любом случае не удержать, нацбаты и ВСУ продолжают обстреливать мирные поселки и города. Под ударом минометов этой ночью оказались Краматорск и Верхнеторецкое. В Авдеевке боевики совершили диверсию. Подожгли один из цехов, крупнейшего в Европе коксохимического комбината. Потушить пожар невозможно. Все подъезды к комбинату радикалы заблокировали.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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