Летчик Су-25 сумел посадить самолет после попадания в него ракеты от ПЗРК

Денис Литвинов представлен к госнаграде

Российским военнослужащим, которые отличились при проведении специальной операции по защите Донбасса, вручили государственные награды. Церемония прошла в госпитале имени Вишневского в Подмосковье, где бойцы находятся на реабилитации. Кроме того, в Минобороны рассказали о новых подвигах, совершённых нашими военными. Ведь за каждой успешно реализованной боевой задачей стоят конкретные люди.

За сухими строчками официальных отчётов – примеры настоящего героизма. Образец самоотверженности и самообладания показал Иван Козловцев. Его батальонно-тактическая группа попала под массированный миномётный обстрел. Один из снарядов вывел из строя командно-штабную машину. Техник Козловцев вытащил из автомобиля раненых товарищей и, рискуя жизнью под вражеским огнём, развернул спутниковую станцию и восстановил связь с командованием. А старшина Сергей Ершов, раненый в бою с превосходящими силами противника, огнём из БМП уничтожил блокпост украинских националистов, после чего смог вывести в безопасное место свою разведгруппу. Сразу шесть диверсионно-разведовательных групп и три системы залпового огня "Град" обнаружил расчёт беспилотника, которым управляли младшие сержанты Сергей Марусов и Александр Кузьмин. Благодаря их грамотным действиям, без потерь уничтожено значительное количество военной техники и живой силы противника. Более 30 воздушных целей ВСУ, в том числе пять самолётов и 25 беспилотников, ликвидировала зенитная ракетная бригада под командованием полковника Владимира Полякова.

Чудеса профессионализма и взаимовыручки в небе продемонстрировали наши лётчики. Подполковник Денис Литвинов прикрыл своей машиной подбитый ракетой штурмовик Су-25, пилот которого принял решение не покидать борт. Литвинов сумел увести самолёт в сторону и совершить безопасную посадку.

Государственные награды одним вручают на передовой, другим – в больничных палатах, где бойцы проходят лечение и реабилитацию.

Орден Мужества и десять медалей "За отвагу" нашли героев в госпитале Вишневского. Судя по реакции, сами бойцы этого не ожидали и приятно удивлены.

"Жду скорейшего выздоровления, чтобы вернуться быстрей в строй – к своим боевым товарищам, к своим друзьям. Персонал очень хороший. Вопросов нет – ощущаю заботу, внимание", - сказал Роман Киселёв, военнослужащий.

Подорванное в боях здоровье нашим военным помогают вернуть лучшие врачи и самые передовые технологии.

"Те технологии, которые используются в диагностике, компьютерной диагностике – магнитно-резонансная томография, ультразвуковые методики, причём как в диагностике заболевания, так и в лечебных процедурах – интраоперационные, для удаления инородных тел, – позволяют оказывать помощь и вылечивать больных в полтора-два раза быстрее", - заявил Руслан Долгих, главный хирург Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского.

Уникальны и программы реабилитации – весь арсенал современных методов лечебной физкультуры, гимнастики, более сорока видов физиотерапии, мануальная и иглотерапия, остеопатия и массаж. Всё для того, чтобы те, кто служит Отечеству, могли вернуться и строй и скорее завершить свою миссию.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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