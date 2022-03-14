"Людям придется приспосабливаться": описан обратный эффект санкций Запада

Возможно, придется ограничить потребление энергоносителей и металлов, пишет Economist

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной состоится сегодня в формате онлайн. О ходе диалога этой ночью говорили президенты США и Франции во время телефонного разговора. Джо Байден и Эммануэль Макрон договорились усилить санкции против нашей страны. Жёсткое давление Вашингтон оказывает и на другие государства. Штаты пригрозили серьёзными последствиями Китаю за помощь России.

Пока в Москве была ночь, Белый дом вёл телефонные переговоры с Елисейским дворцом. Американский и французский президенты решили ужесточить санкции в отношении Москвы. Детали пока не раскрывают. Одновременно в Вашингтоне перешли к угрозам Китаю. США хотят добиться изоляции России не только на западе, но и на востоке.

"Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери от западных санкций", - заявил Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности.

Давление на Пекин было вполне предсказуемым. Ведь часть золотовалютных резервов Москвы размещена в китайских юанях. Сейчас из-за уже введенных санкций половина фонда Банка России заморожена, заявил министр финансов Антон Силуанов. Это около 300 миллиардов долларов. Такие действия можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт в нашей стране, пояснили в финансовом ведомстве. Но у Москвы есть объем необходимых средств для выполнения обязательств по госдолгу – его будут оплачивать в рублях, пока не разморозят резервы. Обратный эффект санкций, бьющий по странам, которые их ввели, описало британское издание The Economist.

"Потрясение такой глубины и широты беспрецедентно. Индекс основных сырьевых товаров, составленный компанией "Томсон Рейтер", вырос за три месяца значительнее, чем за любой другой период с 1973 года. Если напряженность будет расти и дальше, возможно, придется ограничить потребление энергоносителей и металлов. Частным фирмам и людям придется мучительно приспосабливаться. Богатый мир будет брызгать слюной. Бедные страны могут разориться", - пишет издание.

Приспосабливаться к новой реальности приходится обычным американцам, далеким от международной политики. Заправить полный бак теперь стоит на 20 долларов дороже, чем еще 4 дня назад. Таков эффект запрета на покупку США энергоносителей из России.

"Это просто абсурдно. Безумие. Я вынуждена проводить на работе несколько часов дополнительно – не остается времени на детей", - говорит Алексис, жительница Пало-Альто.

Европейские страны, которые зависимы от поставок не только российских энергоресурсов, но и сельхозпродукции, и удобрений, кроме решения собственных финансовых проблем, вынуждены тратить деньги на поддержку Украине. Чехия заявила о выделении дополнительной военной помощи Киеву в размере более 30 миллионов долларов.

Вчерашний удар по Яворовскому полигону в Львовской области, где по официальным украинским данным погибли 35 военнослужащих и более сотни получили ранения, в Британии тут же использовали как повод обвинить Москву в создании новой угрозы.

Заголовки известных изданий – как под копирку. Читателей пугают: Россия приближается к границам НАТО. Нагнетает обстановку и Владимир Зеленский, в очередной раз обращаясь к своим покровителям.

"Если вы не закроете наше небо, то это вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию - территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем, в Кремле подтвердили: в понедельник продолжатся российско-украинские переговоры. Они пройдут в формате видеосвязи.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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