Минфин уточнил порядок перевода валюты на иностранные счета

Эти меры помогут в поддержании финансовой стабильности

Граждане России смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказали в российском Министерстве финансов.

Это и другие решения были приняты подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций по результатам обсуждения 10 марта.

Для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации также разрешено зачислять на счета россиян в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.

Российские резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год, сообщается на официальном сайте Минфина.

В Центробанке ранее рассказали, что при получении россиянами переводов из-за рубежа без открытия банковского счета выдача средств будет осуществляться только в российских рублях. Такой порядок будет действовать до 9 сентября 2022 года.

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