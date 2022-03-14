Роскосмос рассказал о судьбе американского астронавта на МКС

Марк Ванде Хай находится в составе действующей экспедиции на станции

Американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля "Союз МС-19". Об этом в понедельник, 14 марта, рассказали в Роскосмосе.

В российской госкорпорации прокомментировали сообщения западных СМИ о том, что Москва угрожает Вашингтону прекращением сотрудничества по МКС, а это якобы может обернуться проблемами с возвратом на Землю астронавта НАСА Марка Ванде Хая.

В Роскосмосе в ответ напомнили, что никогда не давали повода сомневаться в своей надежности как партнера, а также подчеркнули, что безопасная работа экипажа на орбите МКС является важнейшим приоритетом.

Марк Ванде Хай вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля "Союз МС-19" вместе с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, цитирует сообщение Роскосмоса РИА Новости.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите республик Донбасса. В ответ США ввели санкции, ограничив экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Это затронуло, в том числе, космическую отрасль.

Роскосмос потребовал от партнеров по МКС снять санкции с предприятий госкорпорации. Из-за ограничений под угрозу ставится эксплуатация космической станции. Глава Роскосмоса еще раз напомнил всему миру об опасности приводнения или приземления 500-тонной МКС.

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