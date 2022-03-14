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Альянс цивилизаций ООН осудил царящую в мире русофобию

11:08
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Может сработать эффект бумеранга

Нужно осудить распространяющуюся в мире русофобию, возникшую на фоне ситуации вокруг Украины.

Об этом заявил высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос. Он отметил, что нельзя закончить войну с помощью санкций, необходимо вести дипломатические переговоры.

"Мы должны быть очень осторожными и должны порицать русофобию, возникшую с санкциями. Мы идем к крайне опасной ситуации, которая уже вышла за пределы, и нужно порицать речи, разжигающие ненависть", - сообщил он в интервью газете Mundo (цитата по ТАСС).

Моратинос отметил, что важно "отметить временные рамки", так как русофобия может иметь эффект бумеранга.

"В противном случае мы окажемся в необратимой ситуации", - заключил представитель Альянса цивилизаций ООН.

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