В работе Wildberries произошел массовый сбой

Россияне не могут получить товар

В работе российского онлайн-ритейлера Wildberries произошел массовый сбой.

В частности, пользователи не могут отследить и получить уже оплаченные заказы, карточки ряда товаров не открываются. Некоторые и вовсе не могут зайти в приложение.

На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других регионов, уточняет Downdetector.

"В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"