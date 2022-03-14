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В работе Wildberries произошел массовый сбой

11:05
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Россияне не могут получить товар

В работе российского онлайн-ритейлера Wildberries произошел массовый сбой.

В частности, пользователи не могут отследить и получить уже оплаченные заказы, карточки ряда товаров не открываются. Некоторые и вовсе не могут зайти в приложение.

На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других регионов, уточняет Downdetector.

"В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.

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