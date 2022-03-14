СКР расследует диверсию на коксохимическом заводе под Донецком

Ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей

Российские следователи изучат обстоятельства разрушений на коксохимическом заводе под Донецком в результате действий украинских вооруженных формирований. Соответствующее поручение в понедельник, 14 марта, дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По имеющимся данным, украинские националисты умышленно совершили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате. В результате возник пожар, токсичный дым распространяется на прилегающие населенные пункты.

При этом украинские силовики заблокировали подъезды экстренных служб на место, из-за чего тушение пожара стало невозможным. Сложившаяся ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей на десятки километров вокруг.

Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов, причастных к этому, сообщается на официальном сайте СКР.

Следственный комитет России ведет расследование ряда уголовных дел по фактам обстрела украинскими силовиками Донбасса. В частности, с 9 по 11 марта под ударами украинских националистов оказался ряд населенных пунктов в республиках Донбасса. Повреждены 42 жилых дома и административных здания.

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