Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1061 пациента

Суточный прирост новых случаев в столице - 957
В Москве за сутки с коронавирусом госпитализировали 169 человек, на ИВЛ находятся 179 пациентов, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.
Еще 1061 человек поправился в столице, общее число вылечившихся в городе составляет 2 523 496.
Суточный прирост новых случаев в Москве - 957.
"В столице скончались 44 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19", - добавили в оперштабе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"