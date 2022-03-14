Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1061 пациента

Суточный прирост новых случаев в столице - 957

В Москве за сутки с коронавирусом госпитализировали 169 человек, на ИВЛ находятся 179 пациентов, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Еще 1061 человек поправился в столице, общее число вылечившихся в городе составляет 2 523 496.

Суточный прирост новых случаев в Москве - 957.

"В столице скончались 44 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19", - добавили в оперштабе.

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