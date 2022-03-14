Россиянам рассказали, куда можно полететь отдохнуть в условиях санкций

Без пересадок можно отправиться в 15 стран мира

В марте 2022 года зарубежными перевозчиками заявлены прямые рейсы из России в 15 стран мира. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отправиться отдыхать самолетом без пересадок можно в Турцию, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизию, Армению, Белоруссию, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индию, Шри-Ланку.

Количество рейсов российских авиакомпаний за рубеж из-за санкционных рисков резко сократилось. Однако у россиян остается возможность приобрести турпакеты с перелетом на рейсах иностранных авиакомпаний.

Среди стран, в которые могут отправиться российские туристы иностранными перевозчиками, также числятся Абхазия, Азербайджан, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Непал, Сейшелы, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР, сообщается на официальном сайте АТОР.

С 14 марта Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции. Разрешены по три рейса в неделю на каждом направлении. Однако пока неясно, будут ли российские и зарубежные авиакомпании выполнять такие рейсы.

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