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Умер оскароносный актер Уильям Херт

11:32
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Он не дожил ровно неделю до 72-летия

В возрасте 71 года, не дожив ровно неделю до своего 72-летия, умер американский актер Уильям Херт, сообщает Deadline.

"Он мирно умер в кругу семьи от естественных причин", - сказал сын актера.

Херт получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Укус женщины-паука" (1985).

Всего на его счету более 100 картин, в том числе "Джейн Эйр", "В диких условиях", "Дети тишины", а также несколько фильмов о супергероях студии Marvel, где Херт воплотил образ генерала Таддеуса "Громовержца" Росса.

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