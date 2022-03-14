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Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию

11:50
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Будут использованы все доступные средства

Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию с требованием компенсации по делу о рейсе MH17.
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Власти намерены привлечь Москвы к ответственности всеми доступными средствами, заявила глава австралийского МИД Марис Пейн.

"Правительство Австралии не исключает никаких правовых возможностей в своем стремлении к справедливости", - сообщила она.

К заявлению присоединились премьер-министр страны Скотт Моррисон, его заместитель Барнаби Джойс, генпрокурор Микелия Кэш, а также власти Нидерландов.

Boeing 777 Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. В тот момент на юго-востоке Украины уже шли активные боевые действия. Несмотря на это, киевские власти не стали закрывать небо над Донбассом.

В результате крушения самолёта погибли 298 человек - граждане 10 государств. По одной из основных версий, причиной трагедии стало случайное попадание ракеты класса "земля-воздух".

Выяснением обстоятельств катастрофы занимается Совместная следственная группа, которая уже поспешила обвинить в произошедшем Россию. Москва отрицает причастность к случившемуся.

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