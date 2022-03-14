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Украина раскрыла подробности четвертого раунда переговоров с Россией

12:03
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Переговоры возобновятся 14 марта

Переговоры российской и украинской делегаций в понедельник, 14 марта, проводятся в режиме видеосвязи. Об этом рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Зеленский назвал задачу переговоров России и Украины

По словам украинского чиновника, проводить переговоры в видеоформате "более оперативно, чем ездить встречаться в Белоруссию каждый раз". Состав украинской делегации при этом останется неизменным.

Комментируя повестку четвертого раунда переговоров, Арестович заявил, что Киев намерен обсудить гарантии безопасности и вывод российских войск, сообщает РИА Новости.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, назвал предстоящий раунд переговоров трудным и заявил, что речь пойдет "о мире, прекращении огня, немедленном отводе войск и гарантиях безопасности", сообщает ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Переговоры Москвы и Киева начались в марте, три раунда проводились в Белоруссии.

На Украине неоднократно заявляли о желании украинского лидера Владимира Зеленского провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле заявляли, что такая встреча "концептуально" возможна.

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