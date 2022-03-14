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"Лукойл" открыл на Каспии крупное месторождение газа

12:13
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Оно находится в 70 километрах от Махачкалы

Компания "Лукойл" открыла новое крупное газовое месторождение в российском секторе средней части Каспийского моря, говорится в сообщении на сайте Роснедр.

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Месторождение расположено в 70 километрах от Махачкалы. Начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 миллиардов кубометров, конденсата - 8,2 миллиона тонн.

Скважину на структуре Хазри пробурили в 2017 году, она выявила признаки газоносности альбских и верхнеюрских отложений.

Ранее "Лукойл" открыл в акватории Каспийского моря десять месторождений с суммарными извлекаемыми запасами углеводородного сырья 7 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.

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