ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

McDonald’s объяснил продолжение работы ряда ресторанов

12:22
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Компания ранее объявила о прекращении работы в России

Некоторые рестораны McDonald’s продолжают работать в России в понедельник, 14 марта, хотя этот день был назван датой полного прекращения работы заведений.
Москва направит 500 млн рублей на замещение иностранного фастфуда

Как пояснил представитель пресс-службы компании, некоторые предприятия еще работают последний день, так как завершают производство.

В McDonald’s подтвердили, что "в целом приостановка работы намечена на 14 марта". При этом все работники остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, сообщает ТАСС.

В McDonald’s ранее объявили, что все рестораны прекратят работу в России с 14 марта, работать по-прежнему будут только офис компании и ее благотворительный фонд. При этом источник в компании заявлял, что рестораны McDonald’s могут вновь открыться через полтора месяца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
McDonald's
McDonald's
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.