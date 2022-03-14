McDonald’s объяснил продолжение работы ряда ресторанов

Компания ранее объявила о прекращении работы в России

Некоторые рестораны McDonald’s продолжают работать в России в понедельник, 14 марта, хотя этот день был назван датой полного прекращения работы заведений.

Как пояснил представитель пресс-службы компании, некоторые предприятия еще работают последний день, так как завершают производство.

В McDonald’s подтвердили, что "в целом приостановка работы намечена на 14 марта". При этом все работники остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, сообщает ТАСС.

В McDonald’s ранее объявили, что все рестораны прекратят работу в России с 14 марта, работать по-прежнему будут только офис компании и ее благотворительный фонд. При этом источник в компании заявлял, что рестораны McDonald’s могут вновь открыться через полтора месяца.

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