Россиянам напомнили о праве вернуть деньги за гаджеты, переставшие работать из-за санкций

Прекращение работы ПО гаджета может быть признано существенным недостатком

Если потребитель не может использовать гаджет, который работал через онлайн-сервис, после отключения данного электронного сервиса, можно предъявить требование продавцу или изготовителю о возврате денег. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что согласно ст. 6 закона "О защите прав потребителей" изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока — в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю.

Если недостаток проявился в течение гарантийного срока или в течение двух лет, то потребитель может предъявить продавцу требование о возврате денежных средств, пояснили в пресс-службе.

Если гарантийный срок закончился и прошло более двух лет, то требования по ремонту могут быть заявлены изготовителю, если недостаток существенный. А прекращение работы программного обеспечения товара может быть признано существенным недостатком, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что покупки в магазине приложений Google Play недоступны пользователям из России. В компании объяснили это нарушением работы платежных систем. В стране прекратили действовать системы Apple Pay и Google Pay.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"