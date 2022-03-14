20 человек погибли при падении ракеты в центре Донецка

В их числе - дети

По меньшей мере 20 человек погибли при падении обломков украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка.

Среди погибших есть дети, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Также известно о 18 пострадавших. Их отвезли в больницу, сообщили в региональном Минздраве.

Упавшая ракеты была кассетного типа, который запрещен ООН. Народная милиция ДНР заявила, что расценивает удар ракетой по городу как теракт.

Ранее глава администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что Вооруженный силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку ракету "Точка-У". Обломки упали возле дома правительства.

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