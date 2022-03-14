В Думе анонсировали "интересный" третий пакет антисанкционных мер

Ведется обсуждение новых мер в правительстве

В российском правительстве идут дискуссии по третьему пакету антисанкционных мер, который "будет достаточно интересный". Об этом в понедельник, 14 марта, рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Парламентарий напомнил, что к настоящему времени в России принято 13 законов и так называемых два антисанкционных пакета. Готовится третий пакет, а подзаконные акты к нему будут подготавливаться немедленно, рассказал Толстой.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ситуацией в экономике и социальной сфере страны и оперативно реагировать, в том числе подготовить еще один комплекс антикризисных инициатив, сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Западные государства в связи с этим ввели целый ряд антироссийских санкций.

В России вслед за этим был принят ряд мер по поддержке граждан и бизнеса, чтобы поддержать их в условиях масштабных антироссийских санкций.

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