В МЭР сообщили, когда иностранный бизнес вернется в Россию

Рано или поздно это произойдет

Значительная часть иностранных компаний вернется в Россию после того, как будут восстановлены логистические цепочки.

"Мы исходим их того, что значительная часть бизнеса, перенастроив эти цепочки с европейских на азиатские, вернется к работе в России, потому что наш рынок никуда не делся", - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Компании, которые заявили о приостановке деятельности, продолжают выплачивать зарплаты всему коллективу и выполнять все трудовые обязательства.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на это западные государства ввели антироссийские санкции, а ряд зарубежных компаний ограничил или прекратил бизнес в России.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что какими бы ни были причины ухода с российского рынка, иностранный бизнес должен понимать: вернуться в Россию будет непросто.

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