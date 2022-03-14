Вьетнам готов к приему российских туристов

С 15 марта страна полностью открывает границы для иностранцев

Как сообщила Хоанг Тхи Фонг Тху, председатель совета директоров компании Pegas Misr Travel, после предстоящего 15 марта открытия границ страны Вьетнам готовится к масштабному приему российских туристов.

"Правительство Вьетнама придает большое значение возвращению российских туристов во Вьетнам, поощряя и поддерживая международные турфирмы", - отметила она (цитата по ТАСС).

По словам Фонг Тху, российский турпоток во Вьетнам перед началом пандемии ежегодно превышал 600 тысяч.

С 15 марта Вьетнам полностью открывает границы для иностранцев. Будет восстановлена политика безвизового въезда - в том числе для граждан России.

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