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Вьетнам готов к приему российских туристов

13:09
  • понедельник
  • 14 марта 2022

С 15 марта страна полностью открывает границы для иностранцев

Как сообщила Хоанг Тхи Фонг Тху, председатель совета директоров компании Pegas Misr Travel, после предстоящего 15 марта открытия границ страны Вьетнам готовится к масштабному приему российских туристов.

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"Правительство Вьетнама придает большое значение возвращению российских туристов во Вьетнам, поощряя и поддерживая международные турфирмы", - отметила она (цитата по ТАСС).

По словам Фонг Тху, российский турпоток во Вьетнам перед началом пандемии ежегодно превышал 600 тысяч.

С 15 марта Вьетнам полностью открывает границы для иностранцев. Будет восстановлена политика безвизового въезда - в том числе для граждан России.

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