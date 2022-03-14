В кабмине объяснили нежелание вводить жесткое регулирование цен

Решения принимаются по конкретным товарам

Чрезмерное давление на сети и производителей товаров в сфере ценообразования чревато дефицитом. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития указал на важность сохранения в условиях колебаний и мировых цен, и валютного курса максимальной гибкости ценообразования. Если власти будут чрезмерно жестко диктовать сетям и производителям цены, в скором времени можно столкнуться с дефицитом товаров.

Во время пандемии коронавирусной инфекции и сопутствующих ограничений удалось выработать определенный опыт взаимодействия с торговыми сетями и с производителями, напомнил Решетников. Этим занимаются Министерство промышленности и торговли, Министерство сельского хозяйства, Федеральная антимонопольная служба.

Решения принимаются "по ситуации, по конкретным видам продукции, на конкретных рынках", цитирует министра РИА Новости.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что главные страхи россиян в настоящее время связаны с инфляцией и безработицей. Руководитель ВЦИОМ уточнил, что граждане боятся всплеска цен на предметы повседневного потребления и сокращения их ассортимента.

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