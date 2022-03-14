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"ВКонтакте" запустила приложение для переноса фото и видео из Instagram

13:35
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Контент можно перенести в два клика

Российская социальная сеть "ВКонтакте" запустила приложение по переносу на свою платформу фото и видео из Instagram.
РКН ограничивает доступ к Instagram в России

Чтобы перенести фото с описаниями, нужно зайти в приложение, указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт. Фото загрузятся в закрытую папку во "ВКонтакте". Ее приватность можно изменить в любой момент. Видео и Reels попадут в аналогичные разделы "Видео" и "Клипы".

В ночь на 14 марта в России перестала работать социальная сеть Instagram. Роскомнадзор ограничил к ней доступ из-за призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

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