Подробности дела об убийстве модели Гретты Ведлер

Тело девушки, пропавшее больше года назад, нашли в гараже дома в Липецке

Сегодня в Москве изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве модели Гретты Ведлер. Девушка пропала в столице больше года назад, а накануне ее тело нашли в гараже загородного дома в Липецке. Задержан бывший возлюбленный погибшей.

На допрос ведут молодого человека. Ему 23 года. Зовут Дмитрий Коровин. Задержанного подозревают в убийстве своей возлюбленной, модели Гретты Ведлер. Они оба из Липецка, но жили в Москве. Девушка пропала в феврале прошлого года.

Кадры уже следственного эксперимента из московского отеля, где и произошло преступление (см. видео репортажа). В номере задержанный показывает, как душил возлюбленную. Бросил её на кровать. Потом спокойно рядом лёг спать. Только утром заметил, что девушка не дышит. Оттащил тело в душ. Пытался привести её в себя.

Согласно материалам уголовного дела, что делать дальше, молодой человек придумал очень быстро. Тело расчленил и положил в чемодан.

Это сейчас Дмитрий Коровин признаёт свою вину. А больше года жил дома в Липецке. Во дворе стоял его автомобиль, в багажнике которого лежал тот самый чемодан.

"Молодой человек полностью признал свою вину, пояснив следствию, что задушил свою девушку в одном из отелей в центре Москвы в результате конфликта, возникшего из финансовых и бытовых разногласий", - заявила Юлия Иванова, представитель СК по Москве.

Ещё при жизни Гретта Ведлер не раз делилась с подругами подробностями своих отношений с Дмитрием. Они якобы очень часто ругались. Из-за того, что молодой человек выпивал. И у него было мало денег. Тем не менее, встречаться продолжали. Как правило, ночи проводили в номерах отелей. Вот фрагмент одного из аудиосообщений.

"Реально тебе говорю: он меня душил не единожды. Он душил меня в отеле. Он душил меня уже в машине. Он не будет никогда побоев никаких оставлять. Он будет просто душить", - говорила погибшая.

Как удалось раскрыть убийство, совершённое более года назад, найти тело девушки и задержать подозреваемого, в Следственном комитете пока не рассказывают. Однако известно, что некоторое время после смерти, судя по всему, именно подозреваемый продолжал общаться с друзьями Гретты в социальных сетях. Возможно, именно это стало зацепкой для сотрудников уголовного розыска.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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