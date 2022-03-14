На станции "Варшавская" БКЛ метро завершается облицовка платформы

Станцию завершат до конца года

На станции "Варшавская" Большой кольцевой линии метро завершается облицовка платформы, а также кассового зала западного вестибюля.

Пол отделывают шимановским гранитом светло-серого цвета, а стены - белым саянским мрамором. Идет и монтаж инженерных систем с заменой старого оборудования, которое использовалось, когда "Варшавская" еще работала в составе Каховской линии. Выполнены подготовительные работы для установки лифта.

"Планируем завершить строительство всех станций, оставшихся на Большой кольцевой линии до конца 2022 года и подготовить их к пуску с пассажирами. Работы ведутся напряжённо, но в графике, есть там ряд сложных моментов, как всегда, их большое количество, но вот сейчас занимались вопросами решения всех этих организационных, технических, административных вопросов, поэтому я уверен, что до конца года строительство БКЛ мы завершим", - рассказал Андрей Бочкарев, заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства.

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