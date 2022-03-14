Жильцы дома в Москве забили тревогу из-за опасного ремонта в пристройке

Новый собственник ничего не согласовывал с жителями

Прокуратура Москвы разбирается с жалобами жильцов дома на Малой Черкизовской. Там собственник нежилого помещения начал преобразовывать пространство прямо под их квартирами. Да так увлёкся, что снёс одну из стен фасада, задев несущую конструкцию. Соседи пытаются остановить реформатора. Успеют ли?

О том, что у части пристройки в их доме теперь новый собственник, жителей многоэтажки по Малой Черкизовской оповестили звуки отбойного молотка и шумящего под окнами электрогенератора. Знакомство с соседом не задалось. Сначала, минуя процедуру согласования с жителями, он практически разобрал одну из наружных стен помещения, а затем и вовсе отгородил часть придомовой территории с проходом из двора к проезжей части.

Немногое осталось и от стен внутри пристройки. И это при том, что большая часть помещений находится непосредственно под жилыми квартирами.

С самого начала ремонтных работ в пристройке во всем доме теперь регулярно случаются то перебои то с водой, то с электричеством, жалуются собственники жилья. Причём, как выяснилось, ни с одной из ресурсоснабжающих городских организаций у нового владельца помещений - некоего ООО Агамур - никаких договоров нет.

"Неизвестно, как сейчас в помещении осуществляется отопление. Если оно не отапливалось совсем, это ещё хуже, чем если они подрубились к отоплению дома", - говорит Евгений Мансуров.

Не оказалось у новых владельцев недвижимости и документов с разрешением на перепланировку и снос. "В Мосжилинспекцию для согласования данных видов работ собственник не обращался. Распоряжения на проведение перепланировки и переустройства данного помещения Мосжилинспекция не выдавала", - сообщила советник Государственной жилищной инспекции по Восточному административному округу Москвы Алла Трифонова.

"По факту выявленных нарушений прокурор внес руководителю организации представление об их незамедлительном устранении. Прокурорская проверка продолжается, по ее результатам будут приняты и иные меры прокурорского реагирования", - отметила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Между тем, несмотря на все предписания, ремонт в пристройке идёт своим ходом. Из-за появившихся трещин местные жители уже опасаются к ней приближаться.

То, что незаконный ремонт, очевидно, зашёл слишком далеко, вероятно, уже осознал и сам новый собственник. В объявлениях на сайтах недвижимости, судя по которым ещё недавно он планировал сдавать помещение под магазины и общепит, теперь значится лишь продажа пристройки.

Татьяна Сидорова, Роман Левицкий, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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