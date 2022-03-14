Ветеринары спасли пса Джексона от усыпления в Москве

Теперь ласковому животному ищут новый дом

Волонтёры ищут новый дом для пса по имени Джексон. Прежние хозяева, уезжая за границу, решили избавиться от него и усыпить. Ветврачи оказались гуманнее бывших владельцев и оставили брошенную собаку у себя - до тех пор, пока не найдут Джексону нового друга, не способного на предательство.

Еще несколько дней назад Джексон был счастливым псом. 8 лет жил в любящей его семье. И, наверное, даже представить не мог, что однажды его так жестоко предадут. Хозяева решили уехать за границу, а собаку привели в ветклинику - усыпить. Ветеринары с помощью волонтера Ольги Коршуновой теперь пытаются найти этому ласковому псу новый дом.

"Когда его только привели, собака была максимально подавлена и убита. Сидит - ушки так, глазки в пол. Максимально несчастный, бровки домиком. Когда мне скинули эти фотографии, у меня сердце облилось кровью", - говорит волонтер Ольга Коршунова.

Ветеринары вспоминают - на собаку было невозможно смотреть, в глазах дикий ужас. Чувствовал - надвигается какая-то беда.

"Сидел, забившись в углу в клетке. Но, правда, не агрессировал. Когда подходили к нему, пытался хвостом вилять, ото всех отодвигался. Недоверчивый был. В общем, по его глазам было видно, что предательство все поняли", - рассказала ветеринар, хирург сети ветклиник Ольга Сорокина.

Сейчас, спустя несколько дней, он все равно грустит и выглядит потерянным. Взгляд такой, как будто пытается понять, что такого он сделал, что люди, которых он так любил, просто бросили его? Но с удовольствием общается со всеми, кто протягивает к нему руки.

Заведующая ветклиники решила оставить Джексона, пока не найдется новый хозяин. Но отбор на право его забрать будет очень тщательным. Пес по темпераменту холерик. Поэтому станет настоящим другом для того, кто предпочитает подвижный образ жизни.

"Очень хороший компаньон. За человеком везде готов идти. Даже здесь, учитывая, что он нас не очень-то хорошо знает, мы недавно знакомы, если где-то выходим из стационара пройтись, выйти куда-то в коридор, то его достаточно позвать пройтись - он за тобой точно также идет", - рассказала Ольга Сорокина.

Джексон - абсолютно здоровый пес. Но есть один нюанс. В прошлом ему делали операцию по удалению камней из почек. Поэтому ему нужен специальный корм. А врачи этой ветклиники так полюбили Джексона, что готовы в будущем сделать его вип-клиентом.

Познакомиться с Джексоном можно через волонтера Ольгу Коршунову. Несмотря на то, что у пса сейчас есть крыша над головой в ветклинике, ему все-таки нужны любящие хозяева, которые помогут забыть предательство любимых людей.

Екатерина Гоголева, Мария Никонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"