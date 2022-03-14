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Киев нашел причину разногласий в переговорах с Москвой

13:46
  • понедельник
  • 14 марта 2022

14 марта проходит четвертый раунд переговоров между делегациями России и Украины

Переговоры между Россией и Украиной тяжело, но идут. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Зеленский назвал задачу переговоров России и Украины

Как заявил украинский чиновник, стороны активно высказывают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, однако идет.

При этом Подоляк заявил, что причина разногласий заключается в том, что "мы имеем очень разные политические системы", сообщает РИА Новости.

Российская и украинская делегация проводят четвертый раунд переговоров по урегулированию отношений. Переговоры начались после того, как Россия начала специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Российский лидер Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее представители официального Киева заявили, что в ходе очередного раунда переговоров 14 марта речь пойдет "о мире, прекращении огня, немедленном отводе войск и гарантиях безопасности". При этом разговор ожидается "трудный", отмечали на Украине.

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