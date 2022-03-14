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Разработано снижающее число ДТП дорожное покрытие

13:46
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Опытные образцы уже применяют в Саратовской области

Как сообщила пресс-служба Пермского Политеха, там разработали дорожное покрытие на основе полиуретана и композитов из щебня.
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"Шероховатая поверхность покрытий обеспечила высокий коэффициент сцепления на всех участках дорог. Их можно расположить в местах концентрации ДТП", - приводит сообщение вуза ТАСС.

Уточняется, что за счет распределения зернового каменного материала на быстрозатвердевающие слои полиуретановых смесей получаются разные текстуры. Опытные участки уже появились в Саратовской области.

Ранее в ГИБДД сообщили, что в Москве в прошлом году наибольшее количество аварий, в которых пострадали или погибли люди, было зафиксировано 11 мая 2021 года. Произошло 43 серьезных ДТП. Меньше всего подобных аварий было зарегистрировано 15 января 2021 года (5).

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