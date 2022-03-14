Путин рассказал премьеру Люксембурга о положении дел на Украине

Президент разъяснил цели и задачи спецоперации

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Стороны обсудили спецоперацию на Украине. Путин подробно разъяснил цели и задачи военных действия России на Украине, а также рассказал о положении дел на ведущихся переговорах Москвы и Киева.

Премьер Люксембурга призвал стороны конфликта к переговорам на высшем уровне, "боевые действия на Украине должны остановиться".

"Я призвал к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров на высшем уровне", - написал Беттель в Twitter.

Путин и Беттель условились оставаться в контакте по украинской проблеме, говорится в сообщении Кремля.

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