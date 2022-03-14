Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты

Приняты меры поддержки гражданской авиации в условиях санкций

На официальном портале правовой информации опубликовали подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о мерах поддержки гражданской авиации. Документ вносит поправки в Воздушный кодекс страны и ряд законодательных актов.

Речь, в частности, идет о разрешении российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов. Сертификация будет осуществляться с привлечением испытательных лабораторий и сертификационных центров.

В пояснительной записке сказано, что направлен закон на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов России в условиях санкций.

Кроме того, с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года переносятся сроки сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности.

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