ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты

14:22
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Приняты меры поддержки гражданской авиации в условиях санкций

На официальном портале правовой информации опубликовали подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о мерах поддержки гражданской авиации. Документ вносит поправки в Воздушный кодекс страны и ряд законодательных актов.
США заявили о готовности перехватывать российские самолеты

Речь, в частности, идет о разрешении российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов. Сертификация будет осуществляться с привлечением испытательных лабораторий и сертификационных центров.

В пояснительной записке сказано, что направлен закон на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов России в условиях санкций.

Кроме того, с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года переносятся сроки сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин подписывает документ
Владимир Путин подписывает документ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.