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Мишустин объявил новые меры поддержки экономики

14:41
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Правительство предпринимает меры для снижения санкционного давления

Крайне важно снизить влияние санкций на российскую экономику и обеспечить экономическую и технологическую устойчивость государства. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Глава правительства напомнил, что на прошлой неделе на совещании у президента подробно обсуждался комплекс мер по минимизации последствий санкций.

В этом направлении одним из шагов стало решение по поддержке станкоинструментальной отрасли. Правительство частично отменит для этого сектора процедуру казначейского сопровождения субсидий и бюджетных инвестиций. Авансовые средства на закупку необходимого оборудования, комплектующих и систем числового программного управления будут поступать непосредственно на банковские счета предприятий.

Среди решений, принятых для поддержки здравоохранения, Мишустин назвал увеличение лимита средств обязательного медицинского страхования для покупки медицинского оборудования до 1 млн рублей. Раньше медицинские организации имели право приобретать за счет средств ОМС оборудование стоимостью не более 100 тысяч рублей за единицу, сообщается на официальном сайте правительства.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее рассказал, что в правительстве обсуждается очередной, третий, пакет антисанкционных мер. По словам парламентария, следующий комплекс мер "будет достаточно интересный".

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