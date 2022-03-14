Мишустин объявил новые меры поддержки экономики

Правительство предпринимает меры для снижения санкционного давления

Крайне важно снизить влияние санкций на российскую экономику и обеспечить экономическую и технологическую устойчивость государства. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что на прошлой неделе на совещании у президента подробно обсуждался комплекс мер по минимизации последствий санкций.

В этом направлении одним из шагов стало решение по поддержке станкоинструментальной отрасли. Правительство частично отменит для этого сектора процедуру казначейского сопровождения субсидий и бюджетных инвестиций. Авансовые средства на закупку необходимого оборудования, комплектующих и систем числового программного управления будут поступать непосредственно на банковские счета предприятий.

Среди решений, принятых для поддержки здравоохранения, Мишустин назвал увеличение лимита средств обязательного медицинского страхования для покупки медицинского оборудования до 1 млн рублей. Раньше медицинские организации имели право приобретать за счет средств ОМС оборудование стоимостью не более 100 тысяч рублей за единицу, сообщается на официальном сайте правительства.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее рассказал, что в правительстве обсуждается очередной, третий, пакет антисанкционных мер. По словам парламентария, следующий комплекс мер "будет достаточно интересный".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"