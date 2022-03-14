Названа дата начала новой программы детского туристического кешбэка

Соответствующее поручение дал президент
Продажи путевок в рамках новой программы детского туристического кешбэка начнутся в России уже в марте. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями напомнил, что скоро во многих школах начнутся весенние каникулы. Родители уже планируют, как организовать своему ребенку интересный досуг и в весенние каникулы, и летом.
По поручению президента России Владимира Путина правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, сообщил Мишустин.
Как уточнил Дмитрий Чернышенко, приобрести путевку можно будет уже в ночь на 31 марта, а отправиться в детский лагерь в рамках новой программы — с 1 мая, сообщает РИА Новости.
Ранее в Ростуризме рассказали, что весной 2022 года в России начнутся сразу две программы туристического кешбэка. 15 марта будет запущен следующий этап программы доступных путешествий. Кроме того, стартует программа детского кешбэка — возврат средств будет начисляться за путевки в детские лагеря.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"