Названа дата начала новой программы детского туристического кешбэка

Соответствующее поручение дал президент

Продажи путевок в рамках новой программы детского туристического кешбэка начнутся в России уже в марте. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями напомнил, что скоро во многих школах начнутся весенние каникулы. Родители уже планируют, как организовать своему ребенку интересный досуг и в весенние каникулы, и летом.

По поручению президента России Владимира Путина правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, сообщил Мишустин.

Как уточнил Дмитрий Чернышенко, приобрести путевку можно будет уже в ночь на 31 марта, а отправиться в детский лагерь в рамках новой программы — с 1 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее в Ростуризме рассказали, что весной 2022 года в России начнутся сразу две программы туристического кешбэка. 15 марта будет запущен следующий этап программы доступных путешествий. Кроме того, стартует программа детского кешбэка — возврат средств будет начисляться за путевки в детские лагеря.

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