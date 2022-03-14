В ДНР объявят траур после ракетного удара ВСУ по Донецку "Точкой-У"

По данным Минздрава, погибли 16 человек, еще свыше 20 пострадали

Украинские силовики ведут обстрелы территорий Донбасса. ВСУ выпустили ракету "Точка-У" по центру Донецка. Её удалось сбить, но даже обломки нанесли колоссальный ущерб. По данным Минздрава, погибли 16 человек, ещё свыше 20 пострадали. Глава ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее военным преступлением и распорядился объявить траур по жертвам. Под огнём регулярно оказываются и другие населённые пункты.

Центр Донецка. На улице слышны крики, вой сирен скорой помощи и машин МЧС. Театральный проспект объят дымом. Горят частные автомобили. Вдоль домов - тела погибших и раненых горожан, в том числе детей. В радиусе полукилометра в домах выбиты окна. Сегодня ВСУ Украины атаковали мирный город тактическим комплексом "Точка-У ".

Ракета разорвалась рядом с городской библиотекой. Жертв этого нападения было бы несравненно больше. Ракету успели сбить. Но часть заряда все же сработала. Как установлено, ракета была снабжена кассетами. Это такие металлические шары, которые при падении и детонации разлетаются на сотни мельчайших осколков. И применение таких вооружений против мирных жителей и уж тем более в густонаселенных районах, запрещено на международном уровне. В ДНР это нападение назвали терактом.

Но теряя позиции и не в силах сдержать наступление ополченцев и российских войск, ВСУ и нацбаты бьют из всех калибров по мирным кварталам. Под ударом оказались Краматорск, Озеряновка, Новгородское. В Авдеевке диверсанты подожгли крупнейший коксохимический комбинат. Потушить пожар невозможно. Радикалы блокировали все подъезды.

Российские ВКС уничтожают исключительно военные объекты. Огневые точки и склады с боеприпасами ликвидируют точечными ударами. Но подчас освободить мирных жителей, которых националисты удерживают в заложниках, можно только во время прямого штурма.

В Дзержинске радикалы захватили детскую больницу. В подвале устроили схрон. На этажах - позиции. То же самое в 15-й школе Мариуполя, по сути превращенной в штаб-квартиру националистического батальона "Айдар". Но вряд ли эта жесткость им поможет. Мариуполь - в кольце. А ВСУ каждый день несут потери.

"За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 187 объектов ВСУ, в том числе два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Так сегодня выглядят улицы в деревне Варваровка. На обочинах - сожжённая техника. Танки, грузовики, тягачи с реактивными снарядами. Колонны и личный состав уничтожены. Луганским бойцам для полного освобождения своей земли от нацистов осталось зачистить три крупных города: Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. А в этом здании еще сутки назад находились казармы. Повсюду - разбросанная экипировка и снаряжение.

Поддержкой людей, которых бросили власти, сегодня занимаются тыловые подразделения Минобороны. Место сбора - площадь около главного концертного зала "Юбилейный". Тяжелой бронетехники рядом нет. Это чтобы не пугать людей. Только бойцы с автоматами. В разоренных националистами магазинах почти ничего не осталось. Поэтому везти приходится и крупы, и консервы, и макароны, и молоко.

Еще 4 тонны гуманитарного груза доставили в Харьковскую область. Вертолетами из Белгорода. Кроме продовольствия, военные привезли лекарства и детское питание.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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