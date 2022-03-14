ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: с территории Украины не должно исходить никаких угроз

14:57
  • понедельник
  • 14 марта 2022

В том числе для людей, которые хотят защитить русский язык и культуру

Ситуация на Украине стала одной из основных тем переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его коллеги из Катара.

Глава нашего внешнеполитического ведомства подробно проинформировал собеседника о том, какие усилия предпринимает Москва для решения накопившихся за последние годы вопросов. Министры договорились продолжать контакты в этом направлении. Сергей Лавров отметил, что Россия ценит заинтересованность Катара в достижении урегулирования на Украине, с учётом общеевропейской безопасности.

"Чтобы с территории Украины не исходило никаких угроз для Российской Федерации. Для людей, которые хотят защитить русский язык, русскую культуру, русские традиции, включая традиции РПЦ, и для людей, которые хотят жить в стране, не подвергаясь никакой дискриминации, тем более дискриминации, связанной с неонацистскими проявлениями", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.