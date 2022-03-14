Лавров: с территории Украины не должно исходить никаких угроз

В том числе для людей, которые хотят защитить русский язык и культуру

Ситуация на Украине стала одной из основных тем переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его коллеги из Катара.

Глава нашего внешнеполитического ведомства подробно проинформировал собеседника о том, какие усилия предпринимает Москва для решения накопившихся за последние годы вопросов. Министры договорились продолжать контакты в этом направлении. Сергей Лавров отметил, что Россия ценит заинтересованность Катара в достижении урегулирования на Украине, с учётом общеевропейской безопасности.

"Чтобы с территории Украины не исходило никаких угроз для Российской Федерации. Для людей, которые хотят защитить русский язык, русскую культуру, русские традиции, включая традиции РПЦ, и для людей, которые хотят жить в стране, не подвергаясь никакой дискриминации, тем более дискриминации, связанной с неонацистскими проявлениями", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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