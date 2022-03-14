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Ракова: еще 600 коек в Москве возвращают к оказанию плановой и специализированной помощи

14:33
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в столице снизились еще на 40%

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу в столице.
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"За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций снизились еще на 40%. Это позволяет нам наращивать объемы оказания плановой и специализированной помощи", - приводит слова Раковой АГН "Москва".

Она добавила, что к плановой помощи скоро вернутся около 600 коек в четырех городских больницах. Это в том числе 150 коек в родильном доме больницы имени Филатова. При этом комплекс больницы №52 уже возобновил плановую госпитализацию пациентов по профилю хирургия, урология и гинекология.

Кроме того, в резерв переведут более 1,2 тысячи коек в конгрессно-выставочном центре "Сокольники", госпиталях в павильоне №75 на ВДНХ, ледовом дворце "Крылатское", Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" и на территории медкомплекса в Коммунарке.

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