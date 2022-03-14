В ДНР уточнили число погибших при падении ракеты

Власти назвали произошедшее терактом

Штаб обороны Донецкой народной республики (ДНР) уточнил количество жертв после падения обломков ракеты, выпущенной украинскими военными из тактического ракетного комплекса "Точка-У".

По обновленным данным, погибли 17 человек, 28 получили ранения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось о 20 жертвах и девяти раненых.

Ранее сообщалось, что над зданием дома правительства в центре Донецка силами ПВО была перехвачена ракета тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У". В Народной милиции ДНР заявили, что расценивают произошедшее как теракт. Упавшая ракета была кассетного типа, который запрещен ООН.

Глава ДНР Денис Пушилин намерен объявить траур по погибшим в результате инцидента. В какой день он начнется и сколько продлится, политик не уточнил.

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