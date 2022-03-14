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В ДНР уточнили число погибших при падении ракеты

14:47
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Власти назвали произошедшее терактом

Штаб обороны Донецкой народной республики (ДНР) уточнил количество жертв после падения обломков ракеты, выпущенной украинскими военными из тактического ракетного комплекса "Точка-У".

По обновленным данным, погибли 17 человек, 28 получили ранения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось о 20 жертвах и девяти раненых.

Ранее сообщалось, что над зданием дома правительства в центре Донецка силами ПВО была перехвачена ракета тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У". В Народной милиции ДНР заявили, что расценивают произошедшее как теракт. Упавшая ракета была кассетного типа, который запрещен ООН. 

Глава ДНР Денис Пушилин намерен объявить траур по погибшим в результате инцидента. В какой день он начнется и сколько продлится, политик не уточнил.

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