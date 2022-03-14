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"Заигралась": Песков оценил вероятность продолжения работы Meta в России

15:01
  • понедельник
  • 14 марта 2022

С 14 марта в стране ограничен доступ к Instagram

Американская компания Meta "заигралась с правилами, с манипулированием". Об этом в понедельник, 14 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля отметил, что Meta пытается дистанцироваться от ранее допущенных "весьма и весьма нелицеприятных ошибок", однако при этом она косвенно признает, что "все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы".

Подобное поведение, по словам Пескова, делает "маловозможным работу подобных компаний" на территории России, сообщает РИА Новости.

В ночь на 14 марта в России перестала работать социальная сеть Instagram. Роскомнадзор ограничил к ней доступ из-за призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. В компании Meta – материнской компании соцсетей Instagram и Facebook – заявили, что разрешат публикации подобного содержания.

После волны возмущения таким изменением правил модерации публикаций в Meta заявили, что их не следует интерпретировать как оправдывающие насилие против "русских в целом".

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