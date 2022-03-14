Собянин отменил масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидситуации

Мера перестанет действовать с 15 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в понедельник у себя в личном блоге, что с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок.

Также градоначальник сообщил об отмене регулярного измерения температуры работников, установке разделительных перегородок на рабочих местах.

"В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", - резюмировал мэр.

За минувшие сутки в городе выявили 957 новых случаев коронавируса. Поправился в столице 1061 человек, а всего за пандемию -2 523 496.

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