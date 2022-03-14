ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин отменил масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидситуации

14:45
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Мера перестанет действовать с 15 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в понедельник у себя в личном блоге, что с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок.
Собянин объявил об отмене QR-кодов

Также градоначальник сообщил об отмене регулярного измерения температуры работников, установке разделительных перегородок на рабочих местах.

"В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", - резюмировал мэр.

За минувшие сутки в городе выявили 957 новых случаев коронавируса. Поправился в столице 1061 человек, а всего за пандемию -2 523 496.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.