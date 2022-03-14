В Кремле назвали атакой на гражданское население обстрел Донецка

Украинские националисты действуют по подсказке своих заокеанских хозяев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстрел Донецка атакой на гражданское население. По его словам, украинские националисты действуют по подсказке своих заокеанских хозяев.

"Безусловно. Это атака на гражданское население", — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU, считают ли в Кремле обстрел Донецка со стороны ВСУ терактом.

Ранее в ДНР сообщили о сбитой украинской ракете над центром города. В штабе обороны сообщили: убиты 17 мирных жителей, ещё 28 человек ранены.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее "чудовищным преступлением киевского режима". Он отметил, что если бы ракета не была сбита, жертв и разрушений было бы больше. В республике будет объявлен траур.

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