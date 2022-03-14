Кремль: Россия сможет минимизировать последствия западных санкций

Против Москвы вводятся беспрецедентные ограничения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил последствия санкций Запада против Москвы, введенных из-за ситуации на Украине.

"Принимаются меры для минимизации последствий. Целый набор мер был принят Центробанком, которые реализуются. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы", - заметил кремлевский спикер, слова которого приводит ТАСС.

Как добавил пресс-секретарь, российский рынок не может не реагировать на "беспрецедентные недружественные акции".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад в связи с этим вводит санкции против Москвы - в том числе против энергетического сектора.

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