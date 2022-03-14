Песков высказался о сроках завершения операции на Украине

Все идет по плану

Специальная военная операция на Украине будет завершена в полном объеме. Она идет строго по плану, заверил журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине, она развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме", - заявил представитель Кремля. Песков добавил, что конкретные сроки завершения спецоперации в Кремле не озвучивается, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Российский лидер назвал цели операции: это демилитаризация и денацификация страны, обеспечение ее безъядерного и нейтрального статуса. Российские военные выводят из строя только военную инфраструктуру, гражданскому населению ничего не угрожает.

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