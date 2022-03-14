ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Саакашвили рассказал о своем диагнозе

15:27
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Их сразу несколько

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его доставили из тюрьмы на обследование в Республиканскую больницу Тбилиси.

Саакашвили объявил повторную голодовку
"Артист": Саакашвили в суде Тбилиси спел гимн Украины

"Процедура полностью подтвердила диагноз разных консилиумов о том, что в пенитенциарной системе я заболел нейропатией - это когда не чувствуешь конечностей и разных частей тела", - написал политик в Facebook.

Он добавил, что у него также обнаружена энцефалопатия Вернике. Выражается заболевание в нарушении координации и потере памяти.

Кроме того, экс-глава государства прошел гастроскопию. Она показала множество эрозий в желудке.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее его заочно осудили по нескольким делам, приговорив к трем и шести годам лишения свободы. Еще несколько уголовных дел все еще рассматриваются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.