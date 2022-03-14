Саакашвили рассказал о своем диагнозе

Их сразу несколько

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его доставили из тюрьмы на обследование в Республиканскую больницу Тбилиси.

"Процедура полностью подтвердила диагноз разных консилиумов о том, что в пенитенциарной системе я заболел нейропатией - это когда не чувствуешь конечностей и разных частей тела", - написал политик в Facebook.

Он добавил, что у него также обнаружена энцефалопатия Вернике. Выражается заболевание в нарушении координации и потере памяти.

Кроме того, экс-глава государства прошел гастроскопию. Она показала множество эрозий в желудке.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее его заочно осудили по нескольким делам, приговорив к трем и шести годам лишения свободы. Еще несколько уголовных дел все еще рассматриваются.

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