Минпромторг допустил фиксацию цен на продукты

У правительства есть такие полномочия

В Министерстве промышленности и торговли не исключают использование полномочий правительства по фиксации цен на продукты питания. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказал заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

Замминистра привел в качестве примера ситуацию с фасовщиками сахара, которые придерживают продукцию на складах в ожидании роста цен на 50%. При этом в России не наблюдается дефицита сахара.

Евтухов напомнил, что относительно фиксации цен "у нас такое полномочие есть по продуктам питания", однако российские власти ни разу им не пользовались. Замминистра допустил, что "может быть, по продуктам питания придется этим воспользоваться", сообщает РИА Новости.

В Министерстве экономического развития ранее заявили, что жесткий подход к ценообразованию нежелателен, поскольку он может стать причиной дефицита товаров в стране. При этом в ведомстве уточнили, что решения принимаются "по ситуации, по конкретным видам продукции, на конкретных рынках".

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