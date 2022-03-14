Мишустин поблагодарил Белоруссию за конструктивную позицию по Украине

14 марта глава правительства России принимает в Москве белорусского коллегу

Россия признательна Белоруссии за ее конструктивную позицию по ситуации на Украине. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказал российский премьер Михаил Мишустин, принимая в Москве главу белорусского правительства Романа Головченко.

Мишустин отметил, что западные санкции в отношении России и Белоруссии не помешают Москве и Минску и дальше развивать интеграцию в рамках Союзного государства.

Он также подчеркнул, что в России искренне дорожат партнерством и союзническими отношениями с Белоруссией. В 2022 году государства отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

Головченко, в свою очередь, рассказал, что Белоруссия рассчитывает на поддержку России в этот непростой, из-за санкций, период. Белорусский премьер, в частности, отметил значимость совместного участия в программах импортозамещения, чтобы заменить "выпадающие" поставки импортной продукции, сообщает РИА Новости.

11 марта в Москве прошла очередная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, переговоры продолжались более пяти часов. Лидеры России и Белоруссии договорились о взаимной поддержке в условиях санкций Запада.

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