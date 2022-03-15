Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Водолеев предупредили о возможном дискомфорте, Стрельцам же стоит быть более внимательными на дороге

Гороскоп на сегодня, 15 марта, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".

Овны

Легкая грустинка может посетить сегодня любого из вас – такой уж сегодня день. Но справедливости ради надо отметить, что серьезных поводов для переживаний у вас нет.

Тельцы

На работе или учебе вам напомнят о дедлайнах, данных когда-то обещаниях, старых договоренностях. Исполните свои обязательства, иначе пострадает репутация.

Близнецы

Хотя обычно вы легко ориентируетесь в информации, сегодня возможны ошибки. А еще звезды советуют держаться подальше от представителей разных религий или политических партий.

Раки

Денег станет меньше, поэтому сегодня вам придется серьезно экономить. Не соглашайтесь на предложения банков, так как по итогу все окажется невыгодным для вас.

Львы

Вас может расстроить холодность партнера, его плохое настроение или неожиданная скупость. Это день серого неба и туч, но уже завтра все это не будет вам казаться таким трагичным!

Девы

Не пейте сегодня много жидкости, особенно холодной воды, сладких газированных напитков. Постарайтесь быть активными, больше двигайтесь и старайтесь не тревожиться.

Весы

Это неподходящий день для собеседований, презентаций, прямых эфиров, романтических свиданий. Все, из-за чего вы можете волноваться, лучше сразу перенести на другой день.

Скорпионы

Попасть под горячую руку начальника, преподавателя или капризного клиента – сегодня этим никого не удивишь! Не обращайте внимания на чужие странности, будьте сильнее этого!

Стрельцы

Сегодня с друзьями и коллегами лучше общаться напрямую, иначе все будет искажено, как в игре "испорченный телефон". Будьте также внимательны в дороге, не ведите разговоры за рулем.

Козероги

Все, кроме денег – сегодня неудачный день для любых финансовых вопросов. Неразбериха поджидает тех, кто решит обратиться в банк, налоговую или бухгалтерию.

Водолеи

Сатурн в вашем знаке сейчас не в лучшем положении, а значит, придется потерпеть дискомфорт. Не расстраивайтесь, ведь эта планета всегда учит нас чему-то полезному!

Рыбы

Старые нерешенные внутренние проблемы могут сегодня догнать вас. Не расстраивайтесь, это лишь напоминание о том, что нужно вернуться назад и сделать определенную работу.

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