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Минобороны России: 20 жителей Донецка погибли при ракетном ударе ВСУ

15:39
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Удар по центру Донецка еще раз подтверждает античеловеческую суть украинского режима

В понедельник, 14 марта, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка, в результате погибли 20 мирных граждан. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Как уточнил Конашенков, около 11:30 мск с подконтрольной Киеву территории в районе Красноармейска был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу Донецка.

В результате подрыва кассетной боевой части ракеты погибли 20 мирных жителей. Еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и были доставлены в медицинские учреждения.

В российском Минобороны заявили, что этот ракетный удар по центру Донецка еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть режима, правящего сейчас на Украине.

Применение такого оружия для удара по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением, подчеркнул Игорь Конашенков. Он также указал, что снаряжение боевой части ракеты кассетным боеприпасом доказывает: целью националистов было убийство максимально большого количества мирных жителей.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее также назвал случившееся военным преступлением и распорядился объявить траур по жертвам ракетного удара.

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