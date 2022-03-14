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Вирусолог посоветовал носить маски некоторым категориям москвичей

15:53
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Масочный режим в столице отменили

Некоторым категориям жителей Москвы надо продолжать носить маски, несмотря на отмену масочного режима. Это касается, в первую очередь, всех, входящих в группу риска, заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

Собянин отменил масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидситуации
В ВОЗ призвали сохранить масочный режим

"Обязательноt ношение масок отменили, но некоторым категориям я бы рекомендовал продолжать их носить", - сказал Малышев. По словам инфекциониста, это люди, имеющие хронические заболевания и пожилые граждане.

Требование об использовании защитных масок в столице отменяется с 15 марта. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. В то же время, по словам профессора вирусологии, главного научного сотрудника Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью, эпидемия продолжается. Масочный режим в Москве перестал быть обязательным, однако рекомендация сохраняется. Противоэпидемические мероприятия сохраняют свою важность, передает РИА Новости.

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