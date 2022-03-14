Минобороны назвало обстрел Донецка военным преступлением

Целью украинских националистов было убийство мирных жителей

Военным преступлением назвали в российском Министерстве обороны ракетный удар по центру Донецка, в результате которого погибли десятки горожан. Как уточнили в нашем ведомстве, тактическая ракета "Точка-У" была оснащена кассетным боеприпасом, что доказывает - целью националистов было убийство максимального количества мирных людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". Завтра в ДНР объявлен день траура по погибшим.

Такого в Донецке не было за все 8 лет боевых действий. Как минимум два десятка погибших, среди которых старики и дети. Цифры постоянно растут, ведь многие пострадавшие сейчас в тяжелом состоянии.

Центр города – улицы Артёма, Университетская и Театральный проспект. Здесь всегда многолюдно и находятся исключительно гражданские объекты: библиотека, магазины и банк. Куда пенсионеры пришли сегодня получать социальные выплаты.

И именно по этим целям ВСУ сознательно наносили ракетные удары. По городу сегодня были выпущены минимум 15 ракет комплекса "Точка-У". Такие стоят на вооружении исключительно украинской армии. Стреляли с северо-западного направления, города Красноармейск, который контролируется Киевом. Большинство ракет успешно отражено системой ПВО Донецкой республики еще на дальних рубежах. Конкретно эту сбить удалось только над зданием Дома правительства.

Сработать успела лишь одна кассета - снаряд, начинённый поражающими элементами. Использование которого запрещено международным правом и является военным преступлением. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Достигни ракета конечной цели, жертв и разрушений было бы в разы больше.

"Снаряжение боевой части тактической ракеты "Точка-У" кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей. Обращаю внимание, что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск, после утверждения руководством вооруженных сил Украины в Киеве. Всё это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине", - отметил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Режим, который, очевидно, тщательно готовил эту атаку. По соцсетям накануне разлетелись видео с призывом прийти сегодня в полдень к администрации. Якобы для разговора с чиновниками.

Националисты уже использовали подобный прием в Харькове. Куда сами же нанесли ракетный удар. "Атакой на гражданское население" назвали произошедшее в Кремле. Подчеркнув – Киев, судя по всему, действует по подсказке и методике своих заокеанских хозяев. Те, кстати, недавно завили: Россия якобы разочарована тем, что войска не продвигаются вперед, в частности, в крупных городах. Поэтому идёт переброска дополнительных формирований, чтобы нанести больший вред стране. По сути, ЕС и Штаты подталкивают Россию к штурму с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан. Сами ведь точно так же поступали в Югославии, не пренебрегая ничем, лишь бы достичь поставленной цели. У России принципиально иной подход.

"В начале операции президент России действительно дал указание Министерству обороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах…И боевые действия в густонаселённых районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц и операция была спланирована именно с учётом этого обстоятельства. Вместе с тем Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, об этих зонах украинское руководство своему населению не сообщает. Более того, людей удерживают в городах. Прикрываясь гражданскими как живым щитом. В Дзержинске радикалы захватили детскую больницу. В подвале устроили схрон. На этажах - позиции. То же самое в 15-ой школе Мариуполя, по сути, превращенной в штаб-квартиру националистического батальона "Айдар" (запрещен в России).

Российские вооружённые силы наносят точечные и эффективные удары исключительно по военным целям. На этих кадрах беспилотники уничтожают украинские ракетные установки. Уцелевшую технику передают армиям республик.

За минувшие сутки российские военные продвинулись еще на 11 километров. В освобожденных районах раздают гуманитарную помощь. Крупы, консервы, предметы гигиены и другие необходимые вещи. Киеву эти люди не нужны.

Продолжительность военной операции по защите ДНР и ЛНР не озвучивается. Однако все планы по демилитаризации Украины будут реализованы в утвержденные заранее сроки.

Матвей Шестаков, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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