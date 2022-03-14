Появились кадры из освобожденной от националистов Волновахи

Город разрушен практически на 80%

Продвижение вооруженных сил Донецкой республики идет по плану. В понедельник об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Тем временем жители освобожденной от националистов Волновахи получили гуманитарную помощь. В город также направлены дополнительные силы МЧС для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Спецназ ДНР задержал очередного националиста, который с оружием пытался скрыться на подконтрольную ВСУ территорию.

Спецслужбам предстоит еще много провести допросов. А также взять тысячи показаний о зверствах националистов, которые не выпускали жителей из города, используя их как живой щит, а уходя, из мести оставляли в квартирах растяжки с гранатами.

"Все военные преступления, а это квалифицируется как военные преступления, фиксируются и будут отображены в определенные международные организации. А также лягут в одно уголовное дело против Украины", - заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

Следы ожесточенных уличных боев в здесь видны буквально на каждом шагу. Волноваха усеяна осколками снарядов, неразорвавшимися минами, танками, БМП.

В результате ожесточенных боев в городе можно найти десятки единиц уничтоженной техники ВСУ. Этот танк освобождал Волноваху еще в ВОВ. Уцелевший тогда, он остался единственный нетронутый и сейчас. А надпись "Слава гвардейцам" вновь актуальна.

На главной площади города огромная очередь за гуманитарной помощью, которую теперь привозят сюда ежедневно. Спустя три недели слезы горя, наконец, сменились слезами радости. Запуганные националистами, они увидели все ужасы войны, но выжили. И хотят, чтобы об этом узнали их родные и близкие.

Связь должна заработать уже сегодня. Из других городов в Волноваху перебросили усиленные отряды спасателей. А также всех коммунальных служб.

"Прибыла служба Феникс, чтобы наладить связь. Также энергетики занимаются по своему направлению чтобы дать электричество городу", - сообщил заместитель министра МЧС Донецкой народной республики Дмитрий Захаров.

По оценкам властей, Волноваха разрушена практически на 80%. Тех, кто остался без крова, эвакуируют в места временного размещения. Нуждающихся в медицинской помощи направляют в больницы. Предстоит оформление документов, пенсий, пособий. Город еще долго будет зализывать нанесенные войной раны. Но главное, что уже под мирным небом.

Иван Колесников, Константин Степанов-Молодов, Дмитрий Власов, "ТВ Центр".

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