ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путину рассказали о сокращении проверок бизнеса

18:18
  • понедельник
  • 14 марта 2022

Президент провел встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко

Минимизация бюрократических барьеров, мешающих развитию предпринимательства в стране - эту тему Владимир Путин обсудил с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

Он рассказал президенту, как работает запущенный три года назад механизм так называемой "регуляторной гильотины". Речь идет об отмене избыточных требований для бизнеса. Неактуальными уже признали 143 тысячи. Была также проведена реформа, призванная максимально упростить процедуру оспаривания результатов контрольных мероприятий.

Григоренко: Суть этого механизма следующая. Через портал госуслуг в цифровом виде можно подать жалобу. Максимальный срок ее рассмотрения – 20 рабочих дней, она обязана быть рассмотрена. Также через портал госуслуг заявитель получает результаты о рассмотрении жалобы. Это абсолютно бесплатно, это быстро, это комфортно. Важно здесь также отметить, что сама система досудебного обжалования и те же контрольно-надзорные мероприятия, все фиксируются в Единой информационной системе. Это облачная система.

Путин: Хорошо. Это действительно очень важно. Мы годами над этим работаем. Я очень надеюсь, что и то, что было сделано в последнее время, в том числе и с вашим участием, положительно скажется на обстановке в экономике страны в целом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин и Дмитрий Григоренко
Владимир Путин и Дмитрий Григоренко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.