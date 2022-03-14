Путину рассказали о сокращении проверок бизнеса

Президент провел встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко

Минимизация бюрократических барьеров, мешающих развитию предпринимательства в стране - эту тему Владимир Путин обсудил с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

Он рассказал президенту, как работает запущенный три года назад механизм так называемой "регуляторной гильотины". Речь идет об отмене избыточных требований для бизнеса. Неактуальными уже признали 143 тысячи. Была также проведена реформа, призванная максимально упростить процедуру оспаривания результатов контрольных мероприятий.

Григоренко: Суть этого механизма следующая. Через портал госуслуг в цифровом виде можно подать жалобу. Максимальный срок ее рассмотрения – 20 рабочих дней, она обязана быть рассмотрена. Также через портал госуслуг заявитель получает результаты о рассмотрении жалобы. Это абсолютно бесплатно, это быстро, это комфортно. Важно здесь также отметить, что сама система досудебного обжалования и те же контрольно-надзорные мероприятия, все фиксируются в Единой информационной системе. Это облачная система.

Путин: Хорошо. Это действительно очень важно. Мы годами над этим работаем. Я очень надеюсь, что и то, что было сделано в последнее время, в том числе и с вашим участием, положительно скажется на обстановке в экономике страны в целом.

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